Znają te skecze na pamięć. W sobotę i niedzielę w Zielonej Górze będzie Światowy Zlot Fanów Kabaretu Potem

– Jestem bardzo ciekawa tych ludzi ich opowieści, wspólnego śpiewania, opowiadania, zadawania pytań, wrzucania tekstów z piosenek kabaretu. To dla nie coś niesamowitego – przyznaje Agata Miedzińska, dyrektorka Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, która z powodu Światowego Zlotu Fanów Kabaretu Potem zmieniła termin swojego urlopu. – Na pierwszym zlocie, w którymś momencie zauważyłam, że komunikacja odbywała się tekstami kabaretowymi. Trzeba z nami być na Światowy Zlocie i tym razem! Zlot został wpisany do programu Lata muz wszelakich, który ubarwia wakacje w Zielonej Górze i dostarcza wrażeń kulturalnych mieszkańcom i turystom.

Światowy Zlot Fanów Kabaretu Potem. Co będzie w programie?

W sobotę, o godz. 14 zacznie się karaoke, dwie godziny później M. Olechnowski poprowadzi Potemowy panel dyskusyjny. A o godz. 17 zacznie się cosplay, czyli fani przebiorą się za postaci ze skeczów. – Mamy nadzieję, że przy szykowaniu przebrania będziecie kreatywni i na Zlocie nie pojawią się same babcie, same czerwone kapturki i wilk – upominały fanów organizatorki wydarzenia jeszcze w lipcu.

– Kilka lat miałem przyjemność uczestniczyć w pierwszym Światowym Zlocie Fanów Kabaretu Potem, który co ciekawe, organizują osoby spoza Zielonej Góry, Ania Kowalska głównie, wtedy ją poznałem, to fantastyczna osoba – opowiada Marcin Olechnowski, współautor (razem z Aleksandrą Mrówką – Łobodzińską) książki „Historia Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego”. – Cieszę się, że w tym roku będę miał przyjemność poprowadzić dwa panele dyskusyjne. Wsadzony zostałem między fanów, a kabareciarzy. Myślę, że fantastycznie będzie się działo!

Kabaret Potem. Skecze żyją w Internecie

– Był 2014 rok, miałam pracę inżynierską do napisania, a Kabaret Potem nie miał strony na Facebooku. Priorytety rozumiały się same przez się. Jakaż była moja radość, gdy pojawiło się 100 polubień! Niedługo później strona doczekała się udostępnienia przez Joannę Kołaczkowską i liczba lajków skoczyła tak gwałtownie, że myślałam, że to błąd aplikacji. Do prowadzenia dołączył najpierw Mirek Gancarz, a później Anka Kowalska i pomysł zorganizowania zlotu fanów zaczął kiełkować – opowiada o początkach Joanna Kata. - Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. Myśleliśmy nawet o stworzeniu stowarzyszenia miłośników sztuki kabaretowej i wielkiej imprezie z plejadą gwiazd. Z pomocą przyszła pani Agata Miedzińska i ZOK, który przejął rolę organizatora. My zaś mogliśmy skupić się na zrobieniu imprezy dla fanów – od fanów, w której każdy będzie mógł brać czynny udział, zamiast być tylko widzem i Prince Polo zjadać. Podczas zlotu obserwowaliśmy integrację fanów dużych i małych, dla których cytowanie nieistniejącego ponad 20 lat kabaretu jest jak oddychanie. Wielu (w tym ja) nie miało okazji widzieć Potemów na żywo, więc takie wydarzenie było namiastką tego, jak było kiedyś. Utworzyły się cudowne wspomnienia i nowe przyjaźnie. Nie mogę się doczekać powtórki.