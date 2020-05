Rodzinne spacery, rowerowe wycieczki i spotkania. Zobaczcie, co działo się w niedzielę na zielonogórskim deptaku

Zielonogórzanie korzystają z łagodzenia restrykcji rządowych i wychodzą z domu bez maseczek. Na deptaku można spotkać coraz więcej osób. Rodzinne spacery, spotkania w restauracjach, rowerowe wycieczki - to, jak można zauważyć, jedne z ulubionych form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Deptak zaczyna tętnić życiem. Uśmiechnięte twarze, okrzyki najmłodszych zmieniają obraz naszego miasta. Słoneczna pogoda zachęciła wielu zielonogórzan do wyjścia z domów. Zobaczcie w naszej galerii, co dzieje się na deptaku, jak wyglądała ostatnia niedziela maja w Zielonej Górze.

Przypominamy także, że od 30 maja nie ma już obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, pod warunkiem zachowania dystansu - to jeden z punktów czwartego etapu znoszenia obostrzeń sanitarnych.