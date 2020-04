Rok temu podczas dyngusa bawiliśmy się w najlepsze! Wspominamy najlepsze dyngusowe momenty z naszego regionu!

Każde święta mają swoją tradycję. Nie inaczej jest z Wielkanocą i lanym poniedziałkiem. Choć słychać głosy, że oblewanie się wodą zanika, to jednak co roku śmigus-dyngus dostarcza Lubuszanom wiele frajdy. Dziś z racji panującej pandemii, jeśli ktoś zamierza wybrać się na "spacer" po balkonie i nie ma nad nim zadaszenia, swoje zrobi padający deszcz. Można również symbolicznie świętować w domach i choć to nie to samo, chyba warto takim akcentem wprowadzić radośniejszą atmosferę wśród domowników. A pamiętacie, jak było rok temu w regonie? Wybraliśmy dla Was najlepsze "dyngusowe" zdjęcia. Wesołych Świąt! :)

