Rozbudowane minizoo z nowymi mieszkańcami zaprasza w niedzielę na otwarcie

Rozbudowa minizoo cieszy nie tylko dzieci

- Dla dzieci zwierzęta są bardzo dużą atrakcją. Dlatego często nas namawiały, by pojechać do minizoo – przyznaje Ilona Kaczmarczyk z Zielonej Góry. – Cieszymy się, że to miejsce zostało odnowione, rozbudowane. Będzie jeszcze ciekawiej i z pewnością w niedzielę nas nie zabraknie na otwarciu. Prezydent Janusz Kubicki zaprasza wszystkich w niedzielę na spotkanie z nowymi mieszkańcami minizoo i nie tylko. Będzie okazja, by całą rodziną miło spędzić czas. Zmodernizowane minizoo nie jest już takie małe. Projekt inwestycji przygotowało Biuro usług projektowo-wykonawczych Archpeak Paweł Wyczałkowski z Zielonej Góry. Wykonawcą była firma Łukasik Group Sp. z o.o. z Grodziska Wielkopolskiego, która wybudowała trzy nowe obiekty. Powstały woliery dla zwierząt. Pojawiła się tam także altana. Będą mogły się w niej odbywać spotkania edukacyjne czy szkolenia, a także imprezy rekreacyjne. Poprawy wymagały alejki spacerowe. Zmieniono na bardziej nowoczesne oświetlenie. Nie zabrakło nowych nasadzeń. 1.800 krzewów, ponad 1 tysiąc bylin i 5 tys. cebul kwiatowych kosztowało ok. 120 tys. zł.

Rozbudowa minizoo i pożegnanie z plastikowymi postaciami z bajek

Nowe oblicze zielonogórskiego zoo to nie tylko nowe obiekty i nasadzenia czy nowi mieszkańcy, ale także zmienione trwałe atrakcje dla dzieci. Nie zobaczymy w nim już plastikowych zabawek. Dlaczego? Bajkowa zagroda” cieszyła się wielką popularnością wśród małych mieszkańców miasta, ale i wielu przyjezdnych gości. Nie wszystkim dorosłym przypadło jednak do gustu Gadające Drzewo, Muchomory, Wilk, Kot w butach czy Łabędzie… Mówili, że plastikowe zabawki nie pasują do tego miejsca. Dlatego gdy podjęta została decyzja o rozbudowie minizoo, postanowiono z 25 bajkowymi postaciami się pożegnać. Nie trafiły one jednak na śmietnik, ale do zielonogórskich przedszkoli. A młodzi mieszkańcy miasta podczas akcji „Dzieciaki wybieraki:, zorganizowanej przez Klaudię Baranowską, Emilię Kondrad i Paulinę Bogucką, zdecydowały, co ma w tym miejscu powstać zamiast bajkowych postaci. Stąd zobaczymy tu teraz liczącego aż 26 metrów długości interaktywnego krokodyla. Najmłodszych z pewnością ucieszą też atrakcje wodnego placu zabaw, nowe huśtawki, bujaki, tunel ze zjeżdżalnią…