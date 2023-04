Rusza kwalifikacja wojskowa w Lubuskiem. Kto i kiedy otrzyma wezwanie?

Kto zostanie wezwany na kwalifikację wojskową?

Kwalifikacja wojskowa odbywa się co roku. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz ochotników zainteresowanych służbą w armii, którzy jeszcze nie posiadają określonej kategorii. Chodzi więc o wyznaczenie osób, które w razie potrzeby będą mogły podjąć się obowiązku obrony państwa. W tym roku wezwania do kwalifikacji wojskowej dostaną między innymi 19-latkowie, czyli osoby urodzone w 2004 roku. Dodatkowo komisja może wezwać mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a więc tak zwane "roczniki starsze" oraz osoby, które w latach 2021 i 2022: