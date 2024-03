Zostań strażnikiem w więzieniu lub areszcie! Lubuskie jednostki szukają pracowników i kuszą zarobkami

Na chętnych czeka kilkadziesiąt etatów

Rekrutację do służby za więziennym murem prowadzą również areszty śledcze w Międzyrzeczu oraz Zielonej Górze. Tam do obsadzenia jest po kilka wakatów.

Jakie są wymagania i warunki zatrudnienia?

Aby podjąć służbę należy jednak spełnić szereg warunków. Wśród podstawowych wymagań jest posiadanie polskiego obywatelstwa i uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Kandydaci do pracy powinni być osobami niekaranymi i mieć co najmniej średnie wykształcenie. Ważne są również cechy psychofizyczne, bo nie jest to praca dla każdego.