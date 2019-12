Sarna wpadła do kanału. Zwierzę uratowali zielonogórscy strażacy [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło w niedzielę (29 grudnia) po południu. Po godzinie 14.30 zielonogórscy strażacy z JRG 2 ratowali kolejną sarnę, która wpadła do kanału burzowo-ściekowego pomiędzy Łężycą a oczyszczalnią ścieków w Czerwieńsku. Strażacy, za pośrednictwem swojej strony na facebooku, dziękują za pomoc pani Sylwii, dzięki której sarna trafiła do Ośrodka Rehabilitacji dla Zwierząt Dziko Żyjących. Zobacz też: Korytarz życia na lubuskim odcinku A2. Tak to powinno wyglądać

Straż Pożarna Zielona Góra