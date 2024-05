Przegląd tygodnia z 5.05.2024 w Zielonej Górze. Najważniejsze wydarzenia od 28.04 do 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

W tym roku wiosenna edycja kiermaszu odbywa się w sobotę i niedzielę, 4 i 5 maja. Miejsce to, jak co roku plac parkingowy naprzeciwko Parku Krasnala w Nowej Soli. Klienci mają swoich ulubionych producentów roślin. Są też obecni nowi ogrodnicy. Wystawcy cenią to wydarzenie. Wiedzą, że jest zainteresowanie oferowanym przez ich towarem. Kupować można sadzonki roślin do ogródka i na balkon.