Sezon na rejsy po Odrze oficjalnie rozpoczęty. Co nowego na pokładzie Laguny? Sprawdź najbliższe terminy rejsów i ceny biletów! Joanna Niedziela

A co, gdyby weekend spędzić odpoczywając na wodach pięknej Odry? To możliwe! Ruszył sezon na rejsy „Laguną”. Jak zwykle nie zabraknie atrakcji i niespodzianek. Sprawdź, co będzie się działo i ile kosztują bilety?