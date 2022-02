,,Skarby" na giełdzie w Zielonej Górze. Zimowe wyprzedaże, lokalne wyroby i... truskawki! Aleksandra Sierżant

Giełda w Zielonej Górze w niedziele przyciąga prawdziwe tłumy! Nic dziwnego, w końcu można tam kupić prawie wszystko - od ubrań, po warzywa! Co tym razem zastaliśmy na zielonogórskiej giełdzie, 13 lutego? Pojawiły się importowane truskawki - 10 złotych za koszyczek. My jednak zwrócilibyśmy uwagę na rodzimych wyrobników i tu na uwagę zasługują nasze pomidory polskie - 15 złotych za kilogram. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc na giełdzie są już sprzedawcy bazi. I mimo że niskie temperatury jeszcze nie odpuszczają, to już jest sporo przecen dotyczących odzieży zimowej - czapki, kalesony, rękawiczki. Dla właścicieli psów jak zwykle stoisko pełne smakowitości: świńskie uszka, kurze grabki, mięso i kości w różnej postaci, na sztuki i atrakcyjnej cenie. Poza tym smycze, obroże, puszorki - jest w czym wybierać! Zobaczcie sami >>>