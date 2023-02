Słowacja: atrakcje na zimową wycieczkę. Miejsca blisko polskiej granicy, które warto odwiedzić: Tatralandia, lodowa świątynia i inne

Tatralandia – moc wodnych atrakcji

Odległość od Zakopanego: ok. 75 kilometrów.

Tatralandia to istny raj dla wszystkich, którzy marzą o relaksie podczas pobytu w Tatrach. Wnętrza rodem z tropików, zjeżdżalnie, baseny, sauny i wszystko, o czym mogliby pomarzyć wielbiciele takich obiektów. Na błogi wypoczynek mogą liczyć tam nie tylko osoby dorosłe – to także atrakcja pełna miejsc do zabawy dla dzieci. Zimą na terenie Tatralandii odbywają się też sezonowe animacje, a wejścia do kompleksu strzegą maskotki Taj i Tara.

Zwiedzanie