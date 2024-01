Śmierć turystów przy wejściu na Śnieżkę. Jedną z ofiar Lubuszanin

We wtorek, 30 tycznia po godzinie 16.00 służby poinformowały, że dwie osoby nie żyją, a poszukiwania ewentualnego trzeciego uczestnika wypadku nie przyniosły skutku. Akcję zakończono po przetransportowaniu ciał dwóch mężczyzn, którzy ponieśli śmierć na miejscu.

Zginęli na miejscu

Jak wstępnie potwierdza Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji, mężczyźni, którzy zginęli na Śnieżce najprawdopodobniej nie byli rodziną. Nie wiadomo nawet, czy się znali. 23-latek był mieszkańcem województwa lubuskiego. Starszy, 47-letni pochodził z Dolnego Śląska. Dziś już wiemy, że to 43-letni mężczyzna spadł ze zbocza Śnieżki jako pierwszy. Prawdopodobnie, młodszy mężczyzna próbował go ratować. Obaj zsunęli się po oblodzonym zboczu do Kotła Łomniczki. Zginęli na miejscu.

Tak wygląda tzw. "rynna śmierci" którą 30 stycznia spadli turyści. GOPR Karkonosze