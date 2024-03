Śmigus-dyngus na starych zdjęciach. Wiadra szły w ruch, każdy chciał być mokry | ZDJĘCIA

Kawalerowie wchodzili jednak śmiało do domu i tam oblewali panny albo siłą trzymali je przy studni i polewali. Były nawet przypadki wrzucania panienek do rzeki. Bywało tak, że jak panny zamknęły się w domu, to chłopcy potrafili wejść na dach, wyrwać kawał strzechy, wejść do domu i wtedy je oblać. Nikt się temu nie dziwił. Lany poniedziałek to również dzień towarzyskich spotkań, wspólnych zabaw i potańcówek. Urządzano w ten dzień wesela.