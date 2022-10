Spraw drugi dom psu lub kotu ze schroniska, czyli 4 Łapy ZGrane zaopiekowane. Wystawa i akcja na deptaku

Zielonogórzanie dobrze znają program ZGrana Rodzina, dzięki któremu korzystają z wielu usług ze zniżkami, rabatami. Program to także wyprawki dla nowo narodzonych zielonogórzan. To miejsca do przewijania dzieci. To wiele imprez, atrakcji dla dzieci.

- Tym samym rozpoczęliśmy współpracę ze schroniskiem dla zwierząt OTOZ Animals Zielona Góra – mówi Małgorzata Szachowicz.