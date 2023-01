Sroga lekcja dla Enei Zastalu BC Zielona Góra. Bezlitosna Legia Warszawa pokazała zielonogórskim koszykarzom miejsce w szyku

Enea Zastal BC Zielona Góra – Legia Warszawa 90:106

Brak energii i skuteczności

- To był bardzo słaby mecz po naszej stronie. Chcę przeprosić wszystkich kibiców za takie spotkanie. Graliśmy praktycznie bez obrony i energii w ataku – mówił tuż po meczu na konferencji prasowej trener Zastalu Oliver Vidin. Rozgoryczeniu serbskiego szkoleniowca nie ma się co dziwić. Zastal nie miał żadnych argumentów, aby przeciwstawić się „armatom” ze stolicy.

Tylko początek meczu mógł cieszyć oczy licznie przybyłej zielonogórskiej publiczności (ok. 3,5 tysiąca w hali CRS). Po dwóch minutach Zastal prowadził 6:0, ale Legia szybko doszła do głosu. Jeszcze w pierwszej kwarcie goście pokazali swoją jakość. Pod koszami rządził były gracz Zastalu, Amerykanin z polskim paszportem Geoffrey Groselle (aż 12 zbiórek w całym meczu), a w ataku z minuty na minutę rozkręcał się inny gracz zza wielkiej wody Ray McCallum. Efekt? Po 8 minutach Legia prowadziła już 20:11, a po pierwszej kwarcie aż 30:18. Obraz gry nie zmienił się w drugiej kwarcie. Z minuty na minutę pewność Legii i koszykarska jakość stołecznych nie pozostawiała żadnych złudzeń. Jeszcze przed przerwą legioniści uzyskali ponad 20-punktowe prowadzenie (po trójce Berzinsa było 58:36). Na przerwę Zastal schodził z olbrzymim deficytem, przegrywając 41:60.