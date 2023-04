Stanisław Szczygielski kończy sto lat! Ciągle jest aktywny, bo lubi towarzystwo. Już się wiele działo, a co będzie w sobotę?

Jaka jest recepta na długowieczność? Zdaniem pana Stanisława Szczygielskiego - nie ma specjalnych wymogów. Żyć dobrze, w zgodzie z ludźmi i się uśmiechać. - Różnie w życiu bywało, jak to w życiu, ale miałem to szczęście, że nigdy poważnie nie chorowałem, nie miałem poważnych operacji - przyznaje stulatek/

Goście składali życzenia stulatkowi Stanisławowi Szczygielskiemu

Urodził się 28 kwietnia 1923 r. Jego urodziny w rodzinie kojarzą się z filmem "Sami swoi". Dlaczego? Pomysł na opowieść o repatriantach zza Buga Andrzej Mularczyk, pisarz i dziennikarz, zaczerpnął ze wspomnień rodzinnych. Jego stryj, Jan Mularczyk – pierwowzór Kazimierza Pawlaka, był sołtysem we wsi Boryczówka pod Trembowlą.

Podczas stuletnich urodzin tamte strony są często wspominane. I choć to właśnie w piątek minie dokładnie sto lat, kiedy pan Stanisław aktywnie spędza czas, to hucznie było już w czwartek. Wtedy to do drzwi jego domu w Zielonej Górze Raculi zapukali goście m.in. wiceprezydent Zielonej Góry Krzysztof Kaliszuk, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zielonej Górze Małgorzata Janecka-Kwiatkowska, radna i dyrektor KRUS w Zielonej Górze Bożena Ronowicz. Były kwiaty, życzenia, wspomnienia, preznty (m.in. ciepły koc)... listy m.in. od premiera Mateusza Morawieckiego i wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka.