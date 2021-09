Stary Rynek 19. Poznajecie? Ile może zdziałać remont. Kamienica w Zielonej Górze po renowacji wygląda jak skarb

Stare miasto staje się dzięki takim inicjatywom piękniejsze, czystsze. - Po rewitalizacji dostrzegamy dużo więcej na tych kamienicach – mówi Anna Groszek z Zielonej Góry. – Stare, szare, często odrapane tynku nie zachęcają nas do przyglądania się budynkom. A po remoncie nagle okazuje się, że są na nich piękne, ozdoby, często nawiązujące do winiarskiej tradycji miasta.

Kamienica przy Starym Rynku 19 kojarzy się z... salonem fryzjerskim

Nowa elewacja budynku przy ul. Stary Rynek 19, w sąsiedztwie ratusza, zachwyca nie tylko wystrojem sztukatorskim i dwuspadowym dachem.

Budynek położony jest narożnikowy w zabudowie zwartej, trzykondygnacyjny z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony.

- Ta kamienica jest wyjątkowa z tego względu, że to wielu zielonogórzan od wielu, wielu lat chodzi do fryzjera. To miejsce związane jest też z panią Basią. W latach 80, 90 nie spotkałem osoby, która jej nie znała - mówi Tomasz Ignacy z Zielonej Góry. - Uwielbiali ją wszyscy, zwłaszcza studenci.