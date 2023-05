Studenci medycyny z Zielonej Góry wicemistrzami Polski w szyciu chirurgicznym. Co się działo na mistrzostwach?

Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny w Zielonej Górze

Mistrzostwa w szyciu chirurgicznym motywują do ćwiczeń

W podobnym tonie wypowiada się uczestnik mistrzostw student Andrzej Mrożek z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - Najpierw na uczelni w ramach koła ćwiczyliśmy szwy, a potem jeszcze każdy z nas w domu trenował we własnym zakresie – mówi student i dodaje, że przyjazd do Zielonej Góry to także okazja do wymiany doświadczeń i poznanie innych uczelni. O medycynie w Zielonej Górze wiem to, że jej absolwenci zdobywali najlepsze wyniki w kraju na ogólnopolskim egzaminie lekarskim. Dr n. med. Paweł Jarmużek, kierownik oddziału neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, podkreśla, że samo zmotywowanie się studenta do udziału w mistrzostwach i praktyczne ćwiczenia mają bardzo duże znaczenie dla ich rozwoju.

Dwie części mistrzostw w szyciu chirurgicznym

Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny w Zielonej Górze podzielone zostały na dwie części. W czasie pierwszej - teoretycznej - przeprowadzone zostały wykłady, które przygotowywały uczestników pod względem merytorycznym do zawodów. Część druga, to część praktyczna polegająca na sprawdzeniu zdobytych umiejętności. Materiałem „operacyjnym” przyszłych chirurgów były świńskie jelita, nóżki i brzuszki z przygotowanymi do szycia ranami, a konkurencje polegały m.in. na: szyciu skóry, tkanki podskórnej oraz zespalaniu przewodu pokarmowego. Żeby prawidłowo wykonać zadania, studenci musieli wykazać się precyzją, opanowaniem oraz wyjątkowymi umiejętnościami medycznymi.

W tym roku przyszli chirurdzy mieli do wykonania 6 zadań: szew materacowy pionowy i poziomy, szew śródskórny, zespolenie jelitowe bok do boku, plastykę miejscową skórną sposobem Limberga oraz opracowanie rany „specjalnej” przygotowanej przez organizatorów. W tym roku był to „przypadek 5-letniego dziecka”, które na placu zabaw doznało złamania otwartego, a rana była bardzo zabrudzona. Studenci mieli za zadanie opatrzyć ranę mając do dyspozycji wyłącznie apteczkę przypadkowego przechodnia i bezpiecznie dostarczyć dziecko do szpitala. „Haczyk” w tym zadaniu polegał na tym, że nie wolno było oczyścić rany, a tylko z założyć opatrunek.

Na wykonanie wszystkich zadań zespoły miały 1,5 godziny