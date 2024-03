Stworzyli piękną, koszykarską historię. 40 lat temu Zastal po raz pierwszy awansował do elity

Zarząd klubu chciał awansu

- Wtedy, gdy powstał nasz zespół tylko z wychowanków, na jednym z zarządów padło pytanie do trenera, czy widzi możliwość awansu. Trener nie widział. Zarząd postawił jednak - choć nie wprost - warunek: „Zostaniesz w klubie, jeśli powalczysz o pierwszą ligę” No i udało się – wspomina Czesław Protasewicz.

Tadeusz Aleksandrowicz ściągnął do współpracy byłego koszykarza, Rafała Czarkowskiego. Tak rozpoczęła się droga Zastalu do awansu. Kluczowy był 1984 rok.

To działo się 40 lat temu. Na początku marca 1984 roku koszykarze Zastalu Zielona Góra po raz pierwszy w historii klubu awansowali do ekstraklasy.

Kluczowe mecze ze Spójnią Stargard

Wówczas zespoły grały dwumecze, systemem sobota-niedziela. W czterech ostatnich kolejkach sezonu Zastal miał do rozegrania dwa spotkania u siebie z trzecią w tabeli Spójnią Stargard Szczeciński i wyjazdowe boje z Astorią Bydgoszcz. Nad najgroźniejszym konkurentem w rywalizacji o awans – Pogonią Szczecin – zastalowcy mieli dwa punkty przewagi. Oznaczało to przewagę dwóch wygranych, gdyż za porażkę drużyny otrzymywały punkt. Mecze ze Spójnią rozegrane zostały 3 i 4 marca 1984 roku w hali przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze. Jaki był klimat tamtych meczów?

– W dzisiejszych czasach nikt by tego meczu nawet nie rozpoczął. Przecież kibice siedzieli dosłownie jeden na drugim. Ten klimat i tamta atmosfera - to było coś fantastycznego – wspomina Rafał Czarkowski, wtedy asystent trenera Tadeusza Aleksandrowicza, później m.in. wieloletni prezes Zastalu.

„Takich tłumów jeszcze nigdy w hali przy Wyspiańskiego nie oglądaliśmy. Na godzinę przed rozpoczęciem sobotniego spotkania nie było mowy o zaparkowaniu samochodu w pobliżu pływalni. Co bardziej zaradni zasiedli na trybunach jeszcze przed godziną 15 i zajęli się lekturą lub spotkaniami towarzyskimi. Organizatorzy naliczyli w sobotę ponad 900 osób, co jest rekordem”.

Spójnia miała o co grać, ponieważ drugi zespół w tabeli miał prawo walczyć o awans w barażach. „Mecz nie były dla Zastalu spacerkiem. Zawodnicy obu zespołów, świadomi wagi spotkań, popełniali dużo błędów” – czytaliśmy w „Gazecie Lubuskiej”. Jeszcze w 28 min zielonogórzanie prowadzili tylko 52:50. Końcówka, dzięki dobrej postawie Piotra Olczaka i Pawła Wysockiego, należała już do Zastalu, który wygrał 82:71. Korzystny dla zielonogórzan wynik padł również w spotkaniu w Łodzi. Pogoń Szczecin niespodziewanie przegrała z ŁKS-em 74:85. Takie rozstrzygnięcia oznaczały, że w niedzielnym (4 marca) meczu zwycięstwo zapewniało Zastalowi awans.

Jak punktowali zastalowcy?

Napisali nową historię

Zwycięstwo oznaczało, że ostatnie mecze z Astorią w Bydgoszczy nie miały już dla Zastalu żadnego znaczenia. Awans stało się faktem. W jaki sposób sukces wspominał po latach trener Tadeusz Aleksandrowicz? - Pojawiło się fajne przeświadczenie, że gramy ludźmi stąd, dla sportu. To było coś fajnego, co nas zdeterminowało do samodyscypliny. Rok wcześniej zajęliśmy ósme miejsce, a ten awans wyszedł trochę niespodziewanie – mówił „Aleks”. – Oczywiście było w tym trochę amatorstwa. Powoli dochodziły jakieś stypendia, ale byliśmy półamatorami. Graliśmy z serca, a że młodzież była ambitna i chciała grać, to się udało.