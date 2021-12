Sulechów. Mikołajkowy Koncert Charytatywny. Pomóżmy Bartkowi Najdkowi!

Bartek potrzebuje naszego wsparcia

Atrakcji podczas Mikołajkowego Koncertu Charytatywnego nie zabraknie

Istnieje lek, który może potencjalnie spowolnić postęp choroby. Jest on zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej, ale nie jest refundowany w Polsce. Miesięczny koszt leczenia to około 20 tys. złotych, stąd prośba o wsparcie i pomoc. Stąd Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba organizuje w niedzielę, 5 grudnia, Mikołajkowy Koncert Charytatywny dla Bartka Najdka. Rozpocznie się on o godz. 16.00 a przywitają nas: Agata Miedzińska, Basia Augustyniak, Daria, Tatiana, Ewa F. Następnie na scenie pojawi się zespół wokalno-instrumentalny z SP-3 oraz chór Crescendo pod batutą Bernarda Łyżwińskiego.O godz. 16.25 przyjedzie Święty Mikołaj, a 10 minut później wystąpi Solideo - zespół z parafii pw. Św. Stanisława Kostki. O godz. 16.45 na scenie pojawi się SlaVduo (część 1), o 17.00 – nastąpi odpalenie choinki, odbędzie się też licytacja piłki ręcznej z autografami szczypiornistów VIVE Kielce przekazana przez burmistrza Sulechowa Wojciecha Sołtysa, a później występ zespołu Nie wiem (część 1), o 17.25 pojawi się Karolina Kucharek (część 1), a o 17.40 – znów duet SlaVduo (część 2), o 17.55 – Nie wiem (część 2), o 18.10 – Karolina Kucharek (część 2), o 18.25 – duet Duet SlaVduo (część 3), o 18.40 – zespół Nie wiem (część 3), o 18.55 – Karolina Kucharek (część 3), o 19.10 – podziękowania. Nie zabraknie licznych atrakcji kulinarnych oraz niespodzianek dla najmłodszych (paczki wręczane przez Mikołaja, loterie i koło fortuny) i wiele innych.

To nie jest jedyna tragedia

Dodajmy, że nie choroba Bartka to nie jest jedyna tragedia, jaka dotknęła rodzinę Najdków. Mama Bartka, Magda, pracowała w 5. Lubuskim Pułku Artylerii. Wsiadając do auta, zakrztusiła się gumą do żucia. Straciła przytomność. Znaleźli ją żołnierze, którzy zawiadomili pogotowie. W śpiączce trafiła do szpitala. Po latach wciąż nie odzyskała zdrowia. Jest sparaliżowana…

Teraz znów, by pomóc Bartkowi, zaangażowało się wiele osób. Dołączymy do tego grona i my, choćby uczestnicząc w koncercie charytatywnym. We wrześniu br. stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba zorganizowało festyn charytatywny, podczas którego udało się zebrać ponad 62 tys. zł.