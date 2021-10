Sulechów. Weźmy udział w sobotnim festynie i licytacjach, by pomóc 14-letniemu Bartkowi! Leszek Kalinowski

Bartek Najdek ma 14 lat i bardzo potrzebuje naszego wsparcia. Pomóżmy! Archiwum rodzinne państwa Najdków Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Stowarzyszenie Gwiazdka z Nieba zaprasza na festyn charytatywny pod hasłem „Razem dla Bartka”, który odbędzie się w sobotę, 2 września br.w godzinach 12.00 – 20.00 w parku przy Sulechowskim Domu Kultury. Przygotowano wiele atrakcji. Prowadzone są też licytacje m.in. prawa jazdy czy laptopa. Wszystko po to, by pomóc nastolatkowi. Nie może Was tam zabraknąć!!!