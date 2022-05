Świdnica. Nabór do przedszkoli zakończony. Dlaczego przyjęto dzieci spoza gminy? Leszek Kalinowski

Nowo budowane przedszkole w Świdnicy cieszy mieszkańców. Nabór do niego był ogromny i wzbudził wielkie emocje. Zdaniem niektórych, nie wszystko odbyło się tak jak powinno. Co na to odpowiadają gminni urzędnicy?