Symboliczne otwarcie drogi do strefy inwestycyjnej w Krężołach. To najważniejsza inwestycja w gminie Sulechów. Dlaczego?

Droga to strefy inwestycyjnej w Krężołach to najważniejsza inwestycja gminy

Zadanie dofinansowane w kwocie 8 678 298,01 zł z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Droga wybudowana została wraz z ciągiem pieszo-rowerowym z kostki brukowej betonowej, oświetleniem drogowym, kanałem technologicznym oraz elementami odwodnienia. Wicewojewoda otwierając drogę podkreślił, że takie inwestycje są ważne nie tylko dla lokalnego samorządu, ale także biznesu, który może rozwijać swoja markę, dając zatrudnienie setkom ludzi. Natomiast burmistrz Sulechowa zaznaczył, że jest to dla samorządu najważniejsza inwestycja, gdyż ta droga to krok milowy w rozwoju gminy, choć ma „tylko” 1492 m długości. Dlaczego? Bo to przedsięwzięcie, które było warunkiem inwestorów podczas negocjacji o zainwestowaniu na tym terenie i może stać się trampoliną do kolejnych inwestycji oraz w dalszej perspektywie sukcesem rozwojowym Sulechowa.(...)