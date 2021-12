Szok! Podpalił miejską choinkę wartą 65 tys. zł. Wpadł w ręce policji

Na miejskim monitoringu dobrze widać, co wydarzyło się w czwartkowy wieczór. Do choinki z iluminacją (jej wartość to 65 tys. zł) podeszło dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał kanister i w pewnym momencie, zaczął oblewać świąteczną dekorację cieczą. Po chwili wielka choinka zaczęła się palić. Następnie mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia.

Podpalacz miał też spore ilości narkotyków

Jak ustalili policjanci, w kanistrze znajdowała się benzyna, którą sprawca chwilę przed podpaleniem zakupił na stacji benzynowej.