Ta wystawa w skansenie w Zielonej Górze Ochli zainteresuje dorosłych i dzieci. Zobacz Świat dziecka sprzed lat| WIDEO

Kilkaset eksponatów ze zbiorów Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli można oglądać na wystawie Świat dziecka.

– Są zabawki zrobione z drewna, zabytkowe lalki w strojach ludowych i różnego rodzaju przedmioty służące do zabawy. To zabawki z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Jest też współczesne rękodzieło, które odnosi się do dawnych zabawek – opowiada etnograf Marzena Górska, kierownik działu naukowo-badawczego w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli.