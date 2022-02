Tajemnicza budowla w Zielonej Górze. Mówią, że to scena estradowa, inni że wejście do pałacu. A to grobowiec znanego zielonogórzanina

Co to takiego? – zapytaliśmy w Parku Tysiąclecia – naprzeciwko polikliniki – na stojącą mieęzy drzewami budowlę z kolumnami.

- Hmm, mi to przypomina jakiś grecki teatr. Pewnie pozostałość po jakiejś zabytkowej scenie – zastanawia się pani Ania.

- Tu był kiedyś cmentarz, więc może to był taki polowy ołtarz, gdzie odprawia się msze? – odpowiada pytaniem na pytanie pan Patryk.

- Nieraz się zastanawiałam, jak tędy przechodziłam, co to mogło być. Ja bym tu urządziła fajną kafejkę – przyznaje pani Elwira.

- To był pewnie jakiś zabytek zniszczony przez wojnę – odpowiada pan Miłosz.

- Moim zdaniem do wejścia do jakiegoś pałacu, który musiał tu dawno temu stać. Tyle z niego zostało. Taka pozostałość jak w Warszawie Grób Nieznanego Żołnierza - mówi z przekonaniem pani Justyna.

- Jak to co? Przecież to grobowiec Beuchelta?! – dziwi się, ze pytamy o takie rzeczy Wiesław Smoliński – To ważna postać dla miasta. To dzięki niemu Zielona Góra tak mocno się rozwinęła. Szkoda, że o tym nie pamiętamy.