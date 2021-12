Tak teraz wygląda Focus Mall. Galeria mieni się tysiącami lampek

Galeria Focus Mall jest już gotowa na święta. Choinki, świetlne kurtyny, niezliczona ilość ozdób i lampek tworzą magiczną atmosferę. Duże wrażenie robi wielka choinka stojąca przed wejściem i zewnętrzna iluminacja galerii. Tysiące mieniących się lampek nadają dawnym pofabrycznym budynkom wręcz pałacowego wyglądu. Wnętrza także zachwycają. Olbrzymie dekoracje, piękne witryny sklepowe i mnóstwo światełek tworzą świąteczny klimat. Przypomnijmy, że najpopularniejsza zielonogórska galeria handlowa została rozbudowana. Powróciły marki, które zniknęły na czas robót, pojawiły się nowe, które do tej pory nie były obecne w mieście. Do dyspozycji klientów oddano także więcej miejsc parkingowych. Czytaj także: Focus Mall zmienił się nie do poznania! Zobacz, jak wygląda nowa część Wideo: Na zielonogórskim deptaku stanęła ogromna choinka

Jakub Stępniak / Kosma Kotłowski / Michalina Harla