Taki ogromny mural o historii Zielonej Góry zostanie wykonany na murze aresztu śledczego

Mural na murze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze

– Niedawno areszt śledczy zyskał nowy mur. Rozmawiałem z panią dyrektor i wspólnie ustaliliśmy, że niezbyt dobrze by tu wyglądały reklamy czy jakieś bazgroły, które mogą się na nim pojawić. Wymyśliliśmy więc jubileuszowy mural – mówił prezydent Janusz Kubicki. - Dla nas to ważne wydarzenie, bo choć jesteśmy za wysokim murem, to jednak czujemy się częścią lokalnej społeczności, zielonogórzanami. Także chcielibyśmy włączyć się w obchody jubileuszu – podkreślała mjr Magdalena Wawrzyk, dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Został więc ogłoszony konkurs, który przeprowadziło Biuro Wystaw Artystycznych. Nie był łatwy, bo duża powierzchnia, temat związany z podwójnym jubileuszem miasta, poza tym artyści musieli wziąć pod uwagę także otoczenie.

Konkurs na mural na murze aresztu - cztery propozycje

Obrady komisji konkursowej były gorące, choć jej członkowie nie mieli problemu z wyborem zwycięzcy. Został nim artysta Łukasz Chwałek z Zielonej Góry. Nie będzie to jego pierwszy mural, bo m.in. stworzył obraz nawołujący do pozostania w domu podczas pandemii koronawirusa.

- Mieliśmy do oceny cztery propozycje. Praktycznie jednogłośnie została wybrana praca Łukasza Chwałka. Wygląda bardzo atrakcyjnie i mam nadzieję, że tak jak w projekcie tak i w rzeczywistości będzie ciekawa i spotka się z zainteresowaniem mieszkańców – mówi porucznik Beata Sobczak, przedstawicielka aresztu śledczego w komisji. – Mural będziemy mogli już oglądać podczas tegorocznego Winobrania.

Igor Myszkiewicz, artysta plastyk, kustosz Muzeum Ziemi Lubuskiej, podkreśla, że zwycięski projekt to podróż po dziejach Zielonej Góry od czasów panowania Piastów po czasy współczesne.