Targ w Wielką Sobotę przy Owocowej w Zielonej Górze. Ile kosztują warzywa i owoce?

Ryneczek przy ul. Owocowej w Zielonej Górze jest otwarty. Mimo że ruch, z racji ograniczeń związanych z koronawirusem, jest dużo mniejszy niż zwykle, chętnych do zrobienia zakupów nie brakowało. Kierownictwo targowisko od początku zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by kontrolować, ile osób stoi w kolejce, w jakich odległościach. A jego pracownicy dostosują do zaleceń. Sprzedawców spotkamy tam w rękawiczkach, a klienci starają się dostosować do panujących zasad. Sprawdziliśmy też przy okazji ceny warzyw, owoców oraz innych produktów tam sprzedawanych. Przejdź do galerii>>