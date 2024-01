Te licea i technika w Lubuskiem są najlepsze. Mamy nowy ranking Perspektyw

Ważne były wyniki egzaminów

Ranking został przygotowany już po raz 26. Jego twórcy przeanalizowali wyniki 1 431 liceów ogólnokształcących (spośród 2 246) i 1 231 techników (spośród 1 755), które spełniły założone kryteria. Spośród nich wybrali tysiąc najlepszych liceów i 500 najlepszych techników.

Przy ocenie szkół brano pod uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także sukcesy szkół w olimpiadach.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 uczniów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Szkoły, które znalazły się w rankingu najlepszych, mają prawo posługiwać się znakiem jakości.

Tytuł Złotej Szkoły mogą nosić licea, które zajęły miejsca od 1 do 200. Szkołom, które zajęły lokaty od 201 do 500, przysługuje tytuł Srebrnej Szkoły. Z kolei Brązowe Szkoły to te, które znalazły się drugiej pięćsetce rankingu.