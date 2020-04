Te zdjęcia mają moc! W Cigacicach sąsiedzi tęsknią za sobą nawzajem. Mieszkanka robi im zdjęcia, by... mogli pozdrowić się choć wirtualnie

Nagrał komunikat, mieszkańcy Świdnicy myśleli, że złamał kwarantannę

Do nietypowej sytuacji doszło ostatnio w gminie Świdnica. Wójt Krzysztof Stefański nagrał specjalny komunikat, zachęcając mieszkańców do zostania w domu i w ten sposób przyczyniania się do walki z koronawirusem. Nagranie stało się jednak... źródłem pewnych plotek.