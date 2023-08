Ten mural to historia Zielonej Góry w pigułce. Podoba się tym, którzy zobaczyli, co zawiera

Dzieło powstaje nawet w nocy, aby zdążyć na czas. Ale w przypadku tych prac autor wskazuje na kilka udogodnień

– W przypadku tego muralu w pewnym sensie jest łatwiej malować, nie trzeba biegać po wielu piętrach rusztowania, bo wysokość ściany nie jest zbyt duża. Jest to duża powierzchnia, ale jest rozpiętość jest bardziej rozciągnięta w poziomie – opisuje Łukasz Chwałek, autor projektu i wykonawca. – Wystarczają drabiny, co ułatwia nasze zadanie. Ściana jest gładka, to też jest ułatwienie, jeśli porównamy do tynku baranka, który zazwyczaj znajduje się na elewacjach. Prace przebiegają przyjemnie.