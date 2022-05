Ten ratusz niedaleko Zielonej Góry wyglądałby inaczej, gdyby nie zniszczenia, a zwłaszcza odbudowa. Autor bloga pokazał zdjęcie

Warto zobaczyć w powiecie nowosolskim. Tak prezentuje się Kożuchów

Kożuchów - siedziba gminy. Miasteczko pełne zabytkowych kamieniczek, które korzysta ze swojej długiej historii i organizuje turnieje rycerskie. Jak wygląda?

- O, zdjęcia robisz? Ale tu nie ma nic ciekawego przecież" te słowa usłyszałem, schodząc z kożuchowskiego rynku, robiąc zdjęcie starym i urokliwym acz zapuszczonym trochę kamieniczkom - przyznał autor bloga Idę, albo nie idę.

Takie słowa okazały się jak płachta na byka. - Nie dość, że zupełnie się z tym twierdzeniem nie zgadzam to i wyzwoliło we mnie dodatkowe siły by poszukać dalej i jeszcze bardziej, pod spodem z dala od głównych atrakcji miasta, a tych w Kożuchowie nie brakuje - przekonuje.