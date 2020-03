Tłok w autobusach w Zielonej Górze. „Co jeśli ktoś miałby koronawirusa?”

Tłum w autobusie MZK

- Rozumiem zmniejszenie ilości kursów z powodu oszczędności czy też zachęcenie ludzi do pozostania w domu, ale większość zakładów pracy funkcjonuje w 100 procentach. Wprowadzając rozkład sobotni MZK umożliwiło dojazd na strefę ,,Spalony las” tylko jednym autobusem linii nr.1 Doprowadziło to do tego, że tłok w tym autobusie jest nie do opisania – twierdzi pan Arkadiusz, zielonogórzanin, który na dowód swych słów przesłał nam zdjęcia. – Jeśli, któryś z pasażerów byłby w tym pojeździe nosicielem koronawirusa automatycznie mamy ponad 100 osób zagrożonych zakażeniem. Mam nadzieję, że nagłośnienie tego problemu zmobilizuje miasto i MZK do bardziej odpowiedzialnych decyzji – mówi nas rozmówca.

Stanowisko MZK