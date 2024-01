Piloty do autobusów MZK to nie koniec zmian. Miasto idzie w dobrą stronę, ale są rzeczy, które można jeszcze usprawnić Joanna Niedziela Mariusz Kapała

Polski Związek Niewidomych w Zielonej Górze otrzymał od miasta 20 pilotów do autobusów komunikacji miejskiej. Mają wspierać aktywizację i niezależność osób z niepełnosprawnościami. To jednak nie koniec działań mających na celu dostosowanie miasta do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku. Trwają rozmowy.