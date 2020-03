To będzie 15. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze. Te zgromadzenia są co pięć lat! Zobacz zdjęcia z ostatniego Zjazdu

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Zielonej Górze działa z powodzeniem od ponad pół wieku. Od 35 lat ma swoją siedzibę w kamienicy przy zielonogórskim rynku. PTE może pochwalić się ponad 200 tys. absolwentów szkoleń, 250 tytułami wydawniczymi, realizacją projektów edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

- Zjazd sprawozdawczo-wyborczy odbywa się co pięć lat i jest okazją do podsumowania pięcioletniej kadencji oraz do wyboru nowych władz. Wybieramy prezesa i 20 członków zarządu oraz komisję rewizyjną i delegatów na Zjazd Krajowy PTE – informuje dyrektor Biura PTE Jacek Grzelak.