To były zakupy za ponad 500 zł, ale kobieta chciała wyjść ze sklepu, nie płacąc. Wcześniej zrobiła podobnie w Zielonej Górze i Świdnicy

Kryminalna Zielona Góra. To mogły być całkiem udane zakupy

Gdyby kobieta zapłaciła za wszystko, co wybrała w markecie w Nowogrodzie Bobrzańskim, przywiozłaby do domu sporą ilość produktów. A tymczasem wpadła na gorącym uczynku i przyznała się do podobnych kradzieży w sklepach w Zielonej Górze i Świdnicy.

27 - latka wpadła w Nowogrodzie. Została ujęta przez pracowników sklepu.

- Zielonogórscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do której miało dojść w jednym z marketów na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego. Z relacji zgłaszającego wynikało, że pracownicy sklepu ujęli na gorącym uczynku kobietę, która próbowała wynieść artykuły spożywcze, przemysłowe i alkoholowe o wartości ponad 500 złotych - czytamy w komunikacie zielonogórskiej komendy policji.

Kobieta spakowała towar i nie płacąc za niego, przekroczyła linię kas. Chciała wyjść ze sklepu.