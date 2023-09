To już koniec lata. Zaczyna się meteorologiczna jesień. Kiedy przyjdzie kalendarzowa i astronomiczna?

Nadchodzi pierwsza z trzech jesieni

Meteorologiczna jesień to pierwsza z jesieni, która rozpoczyna się pierwszego września i trwa do trzydziestego listopada. Jest to pojęcie wprowadzone na potrzeby meteorologów i klimatologów. Pomaga im w porównywaniu danych statystycznych lub klimatycznych. Dzięki temu mogą odwoływać się zawsze do tego samego okresu. Nie byłoby to możliwe na przykład w przypadku astronomicznych i termicznych pór roku, ponieważ mają one ruchome daty. Co ciekawe początek i koniec meteorologicznych pór roku znacznie różni się w zależności od półkuli ziemskiej.

Półkula północna:

meteorologiczna wiosna trwa od 1 marca do 31 maja

meteorologiczne lato trwa od 1 czerwca do 31 sierpnia

meteorologiczna jesień jesień trwa od 1 września do 30 listopada

meteorologiczna zima trwa od 1 grudnia do 28 lutego

Półkula południowa: