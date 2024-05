To miejsce lubią rodziny z dziećmi w Nowej Soli i to nie jest Park Krasnala | ZDJĘCIA, WIDEO

Jest siłownia zewnętrzna, drążki, opony uformowane w równoważnię, tyrolka, miejsca do wspinaczek, zjeżdżalnie, a do tego tylko śpiew ptaków, bez odgłosów miasta czy samochodów.

– Mieszkamy obok, to jesteśmy tutaj codziennie, jak córka wstaje, to pierwsze co robi, to musi park odwiedzić, listę podpisać – śmieje się pan Oskar, który do parku przychodzi córką Kają. – Lokalizacja jest dobra z dala od ruchliwej drogi. Dookoła jest zieleń. Podoba nam się tutaj.