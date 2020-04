To nie żart. Mamy kwiecień, a bzy już nieśmiało zaczynają kwitnąć na zielonogórskich osiedlach. Tak przyspieszyła przyroda!

My zamknięci w domach, a tu w Zielonej Górze wiosna w pełni. I to jeszcze jakby przyspieszyła. Bo czy dawniej tak szybko kwitły już bzy? Oj, chyba to jednak był maj, kiedy w powietrzu zaczynał unosić się ten obłędny zapach. Ustrzeliliśmy wiosnę na fotografiach. Zrobiłeś zdjęcie swojego ogródka albo rozkwitającego balkonu? Podziel się nim z nami! Zrobimy razem wielką wiosenną galerię.

