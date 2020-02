Totolotek Puchar Polski. Na Ziemi Lubuskiej niebawem początek piłkarskiej wiosny

Mecze 1/8 regionalnego Totolotek Pucharu Polski w Lubuskiem rozegrane zostaną 1 kwietnia, niedługo po wznowieniu rywalizacji ligowej w poszczególnych klasach. Najwcześniej (7 marca) grę o punkty rozpocznie najlepszy w tym sezonie lubuski zespół - Lechia Zielona Góra. Podopieczni trenera Andrzeja Sawickiego po udanej jesieni (ósma lokata w trzeciej grupie trzeciej ligi) wiosnę zainaugurują wyjazdowym meczem z Rekordem Bielsko-Biała. Zielonogórzan z pewnością czeka trudne zadanie w obronie niezłej pozycji wywalczonej jesienią. Lechia ma również ambitny plan na rozgrywki pucharowe. – Skoro jesteśmy najwyżej notowanym lubuskim zespołem, to niejako w naszym obowiązku jest zdobycie pucharu, a później reprezentowanie naszego województwa w rozgrywkach centralnych – powiedział Andrzej Sawicki. Jego zespół w 1/8 finału zmierzy się z czwartoligową Syreną Zbąszynek.

Wiosenne rozgrywki lubuskiej czwartej ligi ruszą 14 marca. Tu gra aż jedenaście zespołów, które rywalizować będą również o awans do ćwierćfinału regionalnego Totolotek Pucharu Polski. O triumf w obu rozgrywkach – ligowych i pucharowych – z pewnością walczyć będą dwa gorzowskie zespoły – Warta (lider IV ligi) i Stilon (wicelider). Warta sezon wznowi od wyjazdowego starcia z Polonią Słubice, a Stilon u siebie zagra z Syreną Zbąszynek. Do ciekawej konfrontacji dojdzie w Gubinie, gdzie Carina zmierzy się z Piastem Iłowa. Zdecydowanym faworytem będą gospodarze, ale ciekawostka dotyczy tego, że niedługo po tym meczu oba zespoły zmierzą się również w konfrontacji pucharowej. Z tą różnicą, że do rywalizacji dojdzie w Iłowej.