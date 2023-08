Turystyka piwna w Polsce. Browary, które można zwiedzać, festiwale kraftowe, a nawet piwne SPA. Pomysły na weekend z okazji Dnia Piwa

Biroturystyka – co to takiego?

Piwo gasi pragnienie od sześciu tysięcy lat. Gdzie powstał pierwszy browar?

Statystycznie każdy Polak powyżej 15. roku życia wypija rocznie średnio 136 litrów piwa, co stawia nas w czołówce europejskich narodów. Nawyku picia piwa raczej nie trzeba się wstydzić – ten trunek znany jest ludzkości już od przeszło sześciu tysięcy lat, czego nie można powiedzieć o innych napojach, często uchodzących za szlachetniejsze, jak wódka, whisky czy brandy. Od piwa starsze jest prawdopodobnie tylko wino.

W pierwszy piątek sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Piwa. Z tej okazji przygotowaliśmy dla was weekendowy poradnik: atrakcje piwne w Polsce, od browarów i warzelni, przez festiwale piwa, po piwne SPA. Na zdjęciu: przygotowanie do otwarcia browaru restauracyjnego Wyszak Browar Rodzinny w Poznaniu, 2015. PAP/ Marcin Bielecki, zdjęcie ilustracyjne

W starożytności na Bliskim Wschodzie napoje sfermentowane, o niskiej zawartości alkoholu, jak piwo i wino, były często preferowane od wody, ciepłej i zanieczyszczonej pyłem (a przynajmniej tak uważały wyższe warstwy społeczeństwa). Już starożytni Sumerowie warzyli gęsty napar ze zbóż, który przypominał raczej zupę niż dzisiejszy napój. To prawdopodobnie im należy przypisać zasługę wynalezienia piwa i założenia pierwszego browaru. W średniowieczu mnisi wpadli na pomysł, by do piwa dodawać chmielu, a na początku XX w. wynaleziono proces pasteryzacji.