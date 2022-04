Twój Zielony Targ w Zielonej Górze Ochli to okazja na zakupy regionalnych produktów na święta. Do kupienia same pyszności [ZDJĘCIA]

Wielkanoc 2022. Ostatnie zakupy w Zielonej Górze

Twój Zielony Targ jest czynny w piątek, do godz. 15 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. To dodatkowy termin dla chętnych na przedświąteczne zakupy. Od rana w Kamiennej Zagrodzie można kupować same pyszności. Zjechało ponad 30 wystawców. Jest wysokiej jakości białą kiełbasę, pasztet z kaczki, chrzan i ćwikła w słoiczkach, babki do święconki, zakwas na żur, jaja prosto z gospodarstwa i domowe ciasta. Są też świąteczne dekoracje - koszyczki, poduszki, świeże kwiaty i świece.

- To ostatnia szansa na świąteczne zakupy na targu - zapraszają organizatorzy.

Kupimy też m.in. różne rodzaje pierogów, różne gatunki serów i wiele innych produktów regionalnych. Zobacz zdjęcia w galerii.