Tych 15 rzeczy nie rób w autobusie MZK, bo możesz ponieść konsekwencje

Od nas zależy, jaka będzie jazda autobusem MZK

Pani Basia uważa, że mieszkańców należy edukować i co jakiś czas przypominać im, czego nie powinni robić w miejskich autobusach.

- Czasem wydaje mi się, że zrobiło się lepiej i podróż autobusem naprawdę jest fajna. Ale bywają takie okresy czy godziny nawet, kiedy przejazd np. z dużą grupą głośnych młodych ludzi do przyjemności nie należy - opowiada zielonogórzanka. - Mamy nowoczesny tabor, elektryczny, ekologiczny. Autobusy są ciche, wygodne. Naprawdę nie ma co narzekać. Oczywiście, zawsze coś można poprawić, chociażby kursy, trasy... Trudno wszystkim dogodzić i spełnić wszystkie życzenia. Ale to, jak będzie wyglądała jazda autobusem, nie zależy tylko od nowych autobusów, tablic elektronicznych i innych wynalazków. Nie zależy tylko od kierowcy. W dużej mierze także i od nas to zależy, jak się będziemy czuć w autobusach.