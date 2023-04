Tydzień z Hiszpanami, czyli uczniowska wymiana między liceami. Co mówią goście o... kręglach?

III LO w Zielonej Górze gości Hiszpanów. Wiemy co jedzą, jak spędzają wolny czas

Eliza Rosolska mówi, że goście z Hiszpanii mieszkają w domach polskich uczniów. Poznają nasze zwyczaje, historię, kulturę i codzienne życie.

- A my poznajemy ich. Co mnie np. zaskoczyło? Kiedy poszliśmy na kręgle, okazało się, że oni nigdy w życiu w nie nie grali. Nie mają u siebie kręgielni – opowiada Eliza Rosolska.

- Teraz widzimy, jak żyją polskie rodziny, co je niepokoi, co lubią robić w wolnym czasie. Poznajemy, jak się odżywiają Polacy. Jedzą zdrowiej niż my i o stałych godzinach – przyznaje Maunel Conde Pereira, nauczyciel z ogólniaka w Lalin. – Można poznać kraj zupełnie z innej strony… Jesteśmy wdzięczni, jak fantastycznie jesteśmy tutaj przyjmowani.