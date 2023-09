Tysiące ludzi opanowało centrum Zielonej Góry. Tak żegnamy Winobranie 2023! Michał Korn Mariusz Kapała

Mimo że wczoraj Bachus oddał już klucze do bram miasta prezydentowi, to niedziela 17 września, jest ostatnim dniem Winobrania 2023. W centrum oczywiście tłumy. Jarmark i lunapark jeszcze przez kilka godzin będą tętnić życiem. Niektórzy wykorzystują ostatni moment na wspólne zdjęcia na deptaku, spacery, kosztowanie winobraniowych specjałów. Zobaczcie, co dzieje się na starówce Winnego Grodu.