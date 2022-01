Udany rok dla Sulechowa. Obecny też zapowiada się pełen inwestycji i zmian

- Niedawno otrzymaliśmy potwierdzenie wyboru Brzezia koło Sulechowa jako lokalizację kolejnej przyszłej inwestycji – wymienia burmistrz Wojciech Sołtys. - Kończymy też przygotowywanie dokumentacji dla strefy Krężoły, by móc rozpocząć budowę drogi, która służyć będzie przyszłym przedsiębiorcom. Jest to moim zdaniem najważniejsza inwestycja tej kadencji. Koszt tego zadania to ponad 10 mln zł. Już mamy zapewnione jego dofinansowanie na kwotę 8,74 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych,

Sulechów - ważny rozwój gospodarczy

Kończy się realizacja kolejnego etapu budowy farm fotowoltaicznych w Kruszynie, realizowana przez firmę Polenergia co jest dla nas istotne nie tylko ze względu na wpływy budżetowe ale również ze względu na kwestie wizerunkowe. Opracowana została koncepcja odwodnienia miasta.

- Rozpoczęliśmy ponadto budowę stacji uzdatniania wody dla trzech miejscowości: Brzezie Pomorskie, Brody i Pomorsko. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Niedługo powinna rozpocząć się budowa nowego zbiornika dla SUW Sulechów, co również nie jest bez znaczenia dla możliwości rozwojowych gminy – podkreśla burmistrz. - Budowaliśmy drogi, remontowaliśmy ulice i chodniki (Nowa, Kwiatowa, Wojska Polskiego do osiedla Józefa Bema). Wiele działań podjęliśmy we współpracy z innymi instytucjami (z powiatem i zarządem województwa) i przedsiębiorcami (np. z firmami Rockwool, TJX Europe), często wykraczając poza nasze zadania własne, w myśl zasady, że razem można więcej. Dzięki temu możliwe były remonty chodników w Kijach, przy ulicy Przemysłowej w Sulechowie i dróg w Górzykowie oraz przy ulicy Kwiatowej w Cigacicach, a także kolejnego etapu drogi w Górzykowie, ulicy Łochowskiej.