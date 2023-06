Ulicami Zielonej Góry przejechała Nocna Masa Krytyczna. Uczestnicy kręcili punkty dla swojego miasta Mariusz Kapała Leszek Kalinowski

16 kilometrów - tyle liczyła trasa, którą przejechali w piątkowy wieczór rowerzyści w ramach Nocnej Masy Krytycznej. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Rowerem do przodu, które zachęca mieszkańców regionu do kręcenia dla Zielonej Góry. By zwiększyć liczbę punktów w konkursie Rowerowa Stolica Polski.