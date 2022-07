Upały w Lubuskiem i rekordowo wysokie temperatury w nocy. Mieliśmy najcieplejsze miejsce w Polsce!

Upały w Lubuskiem

Do Polski dotarła kolejna fala upałów w te wakacje. Żar leje się z nieba, a Lubuszanie robią co mogą, by jakoś przetrwać te afrykańskie temperatury. Najgorszym dniem dla zachodniej Polski była środa (20 lipca). Właśnie tego dnia termometry w cieniu pokazywały w Lubuskiem blisko 40 kresek...

W czwartek będzie nieco lepiej, ale nadal gorąco.

- W wielu miejscach temperatura powietrza osiągnęła z samego rana od 26°C do 28°C. Temperatura maksymalna dziś wyniesie od 31°C do 35°C - przekazuje w swoim komunikacie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.