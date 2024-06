Uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Miejskiego Konkursu Plastycznego. "Najmłodsi zielonogórzanie kochają swoją małą ojczyznę" |ZDJĘCIA

Uroczyste wręczenie nagród laureatom IX Miejskiego Konkursu Plastycznego

IX Miejski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży "Zielona Góra jest piękna, bo jestem jej częścią" organizuje cyklicznie już od wielu lat Okręg Zielonogórski Związku Polskich Artystów Plastyków.

– Jesteśmy dumni, że nasz konkurs plastyczny wpisał się już na stałe w kalendarz imprez w mieście – mówią członkowie zarządu OZ ZPAP. – Szkoły i nauczyciele kontaktują się z nami już od początku roku z zapytaniem, kiedy w tym roku odbędzie się ten konkurs – dodaje Liwia Litecka koordynatorka konkursu.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Na pierwszym etapie Jury składające się profesjonalnych artystów plastyków wyłoniło do drugiego etapu 79 uczniów po obejrzeniu 263 prac nadesłanych z 18 zielonogórskich szkół i placówek kulturalnych. Dzieci i młodzież, która przeszła do drugiego etapu wzięła udział w warsztatach plastycznych w Galerii Pro Arte pod okiem artystek zrzeszonych w Okręgu Zielonogórskiego ZPAP w czterech odmiennych technikach: grafikę prowadziła Florentyna Bukowicz, malarstwo Ewa Dębowska, kolaż Liwia Litecka, a rysunek Anna Zawadzka-Dziuda. Następnie odbyły się drugie, finałowe obrady Jury, w której komisja porównywała prace zgłoszone do pierwszego etapu z tymi powstałymi podczas warsztatów i tak wyłonili zwycięzców.